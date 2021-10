LG und OLG Köln zur EXW Global AG aus Liechtenstein!

Hochinteressante Neuigkeiten und Entwicklungen kommen aktuell vom OLG Oberlandesgericht Köln in Form eines Beschlusses in meinem Sinne und gegen die EXW Global AG mit Sitz in Vaduz (c/o Confidentia Treuhand Anstalt), vertreten durch ihren Vorstand Joachim Janert, einem dubiosen Treuhänder aus dem Fürstentum Liechtenstein. Das OLG Köln hat aktuell die Berufung der EXW Global AG gegen ein Urteil des LG Landgericht Köln zurückgewiesen, das mir in meiner Rechtsauffassung bereits durch ein vorinstanzliches Urteil Recht gegeben hat.

Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle meinen beiden Top-Anwälten Tae Joung Kim (Bild rechts) und Stephan R. Schulenberg (Bild links) von der Kanzlei SBS LEGAL aus Hamburg, die wieder einmal erfolgreich als meine Prozessbevollmächtigten im Einsatz waren. Mit der Rechtsanwaltskanzlei SBS LEGAL habe ich mittlerweile zahlreiche Schlachten in den unterschiedlichsten Rechtsbereichen und vor verschiedensten Gerichten gemeinsam erfolgreich geschlagen.