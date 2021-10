Lufthansa: Morgen geht es los. Darauf sollten sich Anleger einstellen! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.10.2021, 11:48 | | 19 0 10.10.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Lufthansa machte zuletzt endlich mal wieder positive Schlagzeilen. Das Reisegeschäft läuft langsam wieder an, sodass vor allem die USA als wichtigstes Zielland in Kürze wieder voll angeflogen werden darf. Doch die entscheidende Nachricht brachte die durchgeführte Kapitalerhöhung mit sich… Anmerkung der Redaktion: Was bedeutet das für die Lufthansa an der Börse? Und wie groß sind die Chancen, aber auch das Risiko für Anleger? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Denn die Lufthansa konnte alle neuen Aktien am Markt platzieren. 98,4 Prozent der Anleger nahmen ihre Bezugsrechte war. Die übrigen Papiere wurden bei Institutionellen platziert. Ab morgen beginnt nun erstmals der Handel mit den neuen Papieren, sodass sich Anleger durchaus auf Verwerfungen einstellen müssen. Der Aktienkurs der Lufthansa war zuletzt ohnehin sehr volatil. Mitte September schossen die Kurse zunächst von 5,60 Euro auf 6,60 Euro nach oben, nur um diese Gewinne zuletzt wieder abzugeben. Am Freitag verabschiedete sich Lufthansa mit 5,77 Euro ins Wochenende. Doch was passiert morgen bei der Lufthansa? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein und welche Chancen bietet Airline? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

