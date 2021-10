Vorab einige Hinweise: Clean Logistics SE wird erst in Jahren – nach Unternehmensangaben 2023 – möglicherweise den Break-even erreichen, bis dahin müssen Verluste durch nicht operative Einnahmen – beispielsweise Kapitalerhöhungen, Anleihen , Darlehen gedeckt werden können. Die Umsatzerwartungen des Unternehmens enthalten viele Unbekannte und sind Erwartungen, keine durch Aufträge gedeckten wahrscheinlichen Umsätze. Nichtsdestotrotz ist Clean Logistics SE in einem spannenden Segment, einem zukünftsträchtigen Markt mit hohem Wachstumspotential tätig. Eine Wette auf den Technologie-markt-erfolg eines sehr kleinen Players in Konkurrenz – auch – mit kapitalstarken Konzernen. Mit vielen Risiken. Die heutigen Aussagen des CEO’s können dabei die Meinungsbildung zum Unternehmen mit – natürlich subjektiven – Informationen „begleiten“:

Bis 2030 soll der Straßengüterverkehr in Deutschland um weitere 19 Prozent steigen. Gleichzeitig soll der CO2-Ausstoß um fast die Hälfte reduziert werden. Ehrgeizige Pläne, zu deren Erfolg die Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7) durch die Dekarbonisierung des Lastverkehrs beitragen will. Das Unternehmen, das kürzlich über einen Unternehmensmantel erfolgreich an die Börse ging, konvertiert LKW und Busse des ÖPNV mit Dieselantrieb zu Fahrzeugen mit emissionsfreien Wasserstoffantrieb. Im Interview mit dem Nebenwerte Magazin spricht Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics, über die Lage auf dem Wasserstoffmarkt, die Vorteile von Wasserstoff und die Wachstumspläne der Gesellschaft.

Hr. Graszt, mit Clean Logistics verfolgen Sie ehrgeizige Ziele. In Unternehmensmeldungen sprechen Sie von der Revolution des Transportsektors. Erklären Sie uns doch bitte kurz das Geschäftsmodell von Clean Logistics.

Von Revolution sprechen wir in der Tat. Nach dem Dieselskandal war uns klar, dass es mit dem altgedienten fossilen Verbrennungsmotor so nicht weitergehen kann. Deshalb gründeten wir Clean Logistics. Wir rüsten herkömmliche 40-Tonnen-Diesel-LKW und -Busse des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) auf einen emissionsneutralen Wasserstoffantrieb um. Bei dieser sogenannten Konvertierung bauen wir aus Bestandsfahrzeugen, die im Betrieb sind, den kompletten Antriebsstrang aus und ersetzen so den verschmutzenden Diesel gegen einen emissionsfreien Antrieb auf Wasserstoffbasis. Unsere erprobte und modular aufgebaute Konvertierungstechnologie kann bei rund 70 Prozent der relevanten Bestandsfahrzeuge angewendet werden – darunter MAN, DAF und Mercedes. Wir wollen so dazu beitragen, den Transportsektor zu dekarbonisieren und zukunftsfähig zu machen. Das macht auch viel Sinn, denn gerade bei den 40-Tonnern haben wir einen enormen Hebel. Diese Fahrzeuge machen zwar nur 7 Prozent der LKW-Fahrzeugflotte über 3,5 Tonnen auf unseren Straßen aus, sind aber gleichzeitig für rund 45 Prozent der Gesamtemissionen des Güterlastverkehrs verantwortlich.