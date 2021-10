Im dritten Quartal steigt der Auftragseingang bei 2G Energy um fast 70 Prozent an. Der Auftragsbestand dürfte somit über dem bisherigen Rekord von 161,9 Millionen Euro liegen, der im August 2018 gemeldet wurde. Damit sind die Kapazitäten bis Mitte 2022 ausgelastet. 2G wird daher die Produktionskapazitäten erhöhen, was die Marge im laufenden Jahr belasten wird.Entsprechend rechnet 2G in 2021 noch mit einer EBIT-Marge von 6,0 ...