Plug Power: Diese Nachrichten sorgen für ordentlich Kursfantasie!

Plug Power war so etwas wie die “Aktie des Jahres 2020”. Und Plug Power ist derzeit so etwas wie die “Aktie der Stunde”. So kletterte der Kurs in den vergangenen Tagen mal eben um mehr als 40 Prozent nach oben. Über 40 Prozent in nur zehn Tagen! Eine solche Performance erinnert an die Mega-Rallye aus dem Vorjahr. Doch geht es nach Plug Power selbst, könnte das sogar erst der Anfang gewesen sein…

Denn wie der amerikanische Brennstoffzellenhersteller auf einem Symposium in dieser Woche bekannt gab, laufen die Geschäfte deutlich besser als zunächst erwartet. Bislang wollte Plug Power im Jahr 2024 erstmals eine Milliarde Dollar Umsatz generieren. Nun korrigierte man die Ziele schon für das nächste Jahr auf 825 bis 850 Millionen Dollar. 2025 rechnet man bereits mit Erlösen in Höhe von drei Milliarden Dollar.

Gut möglich also, dass Plug Power einen neuen langfristigen Aufwärtstrend startet. Doch sollten Anleger jetzt noch kaufen? Oder ist die Aktie kurzfristig heiß gelaufen? Ab welcher Marke könnte sich ein Einstieg lohnen?

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

