Flensburger HGDF Familienholding und Vireo Ventures investieren in Renewable-Unternehmen ampere.cloud GmbH (FOTO)

Berlin (ots) - Die traditionsreiche Flensburger HGDF Familienholding und Vireo Ventures sind in der aktuellen Seed-Runde in ampere.cloud GmbH eingestiegen. Sämtliche Bestandsinvestoren des 2019 gegründeten Unternehmens wie u.a. der Business Angel Club Berlin (BACB), Stefan Müller (CCO Enerparc) und Martin Herrmann (Ex-Vorstand innogy) haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt. "Die Finanzierungsrunde ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für ampere.cloud auf dem Weg zur Schaffung eines einheitlichen Betriebssystems für erneuerbare Energien", so Investor Stefan Müller.



"Durch die Bündelung aller Prozesse - sei es Monitoring, Wartung oder Reporting - in einer digitalen Plattform können unsere Kunden den vollständigen Betrieb ihrer Kraftwerke in einem System vereinigen. Damit ermöglicht ampere.cloud seinen Kunden deutlich mehr Anlagen mit einem kleinen effizienten Team zu betreiben als bei jeder anderen Lösung ", sagt Florian Strunck, Geschäftsführer und Gründer von ampere.cloud. "Dank der erfolgreichen Seed Finanzierung in siebenstelliger Höhe wird unser Fokus in den nächsten Monaten auf der Erweiterung des Produktportfolios und weiterem starkem Wachstum liegen."