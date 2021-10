Organic Garages Future of Cheese führt sein mit Spannung erwartetes natürliches, rein pflanzliches Produkt ‚Future of Butter‘ bei Händlern in Ontario ein

19. Oktober 2021, Toronto, Canada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG | OTCQX: OGGFF | FRA: 9CW1) („Organic Garage“), einer der führenden unabhängigen organischen Lebensmittelhändler und Entwickler pflanzlicher Nahrungsmittel, freut sich, die erfolgreiche Einführung seiner ersten Butter-Produktlinie bei ausgewählten Händlern, einschließlich aller Organic Garage-Läden, durch sein pflanzliches Lebensmittelunternehmen Future of Cheese Inc. („Future of Cheese“ oder das „Unternehmen“), bekanntzugeben.

Das Unternehmen verbrachte die letzten Monate damit, die Rezeptur seiner pflanzlichen Butter zu perfektionieren und sie in Probeläufen im Restaurant und in der Nahrungsmitteldienstleistungsbranche zu testen, um sicherzustellen, dass Aussehen und Geschmack alle Kunden, unabhängig von ihrer Nahrungsvorliebe, zufriedenstellen und den Freizeit- und Berufskoch durch die Fähigkeit, zum Sautieren und Backen und als Zutat in seinen Lieblingsgerichten verwendet zu werden, beindruckt, und dabei

100 % pflanzlich zu sein.

Das Unternehmen erwartet, dass seine von der Normandie inspirierte, natürliche, rein pflanzliche Butter-Produktserie von Verbrauchern mit allen Nahrungsvorlieben angenommen werden wird und das Potenzial hat, konventionelle, auf Milchprodukten basierende Butter in der Nahrungsmitteldienstleistungsbranche als gesunder, nachhaltiger Ersatz ablösen wird. Der kanadische Vertriebspartner des Unternehmens verzeichnete ein großes Bestellinteresse, seit das Unternehmen zum ersten Mal im April dieses Jahres die erfolgreiche Rezeptur einer pflanzlichen Butter bekanntgab.

„Diese erste Einführung markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen“, erläuterte Craig Harding, Mitbegründer und Culinary Director von Future of Cheese. „Wir freuen uns sehr, unsere pflanzliche Butter-Produktserie im Markt einzuführen und sind zuversichtlich, dass Verbraucher und Kunden aus der Nahrungsmitteldienstleistungsbranche vom Geschmack des Produkts und seiner Leistung in der Küche, vergleichbar mit den besten, konventionellen auf Milchprodukten basierenden Buttersorten, begeistert sein werden“.