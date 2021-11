Die US-Notenbank hat vergangenen Mittwoch den Startschuss für das ‚Tapering‘ gegeben. Man will die monatlichen Anleihekäufe von 120 Mrd. USD jeden Monat um 15 Mrd. USD reduzieren und Mitte 2022 beenden.

es wurde aber auch gleich mit in den Raum geworfen, dass wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern, werde man sofort wieder mehr Geld drucken.

Ein klares Indiz also dafür, dass die FED den inflationären Weg weiter geht. Die US-Märkte kletterten darauf hin auf neue Allzeithochs. Den Rohstoffen sollten diese ebenfalls bald bevorstehen. Perfekte Rahmenbedingungen also für ohnehin schon solide Produzenten wie OceanaGold (WKN: A0MVLD / TSX: OGC), die einmal mehr hervorragende Zahlen abgeliefert haben!

OceanaGold bekräftigte erneut seine Spitzenposition auf dem Markt der international agierenden Gold- und Kupferproduzenten. Denn das Ergebnis der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2021 war geprägt durch das betriebswirtschaftliche „Traumduo“: gesteigerte Produktion und gesenkte Kosten, was vor allem die Aktionäre des Unternehmens erfreuen dürfte.

Goldproduktion übertroffen und Kosten gesenkt!

Denn in den ersten neun Monaten bis zum 30 September kann der Konzern auf eine konsolidierte Goldproduktion in Höhe von 256.216 Unzen zurückblicken. Dies entspricht einer Produktionssteigerung von satten 21 % im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum 2020 (202.500 Unzen). Insgesamt entfiel auf das dritte Quartal eine Goldproduktion von 79.177 Unzen Gold, die zu insgesamt 1.200,- USD je Unze produziert wurden. Die konsolidierten Gesamtförderkosten (‚AISC‘) für das Gesamtjahr lagen mit 1.218,- USD pro Unze geringfügig darüber, konnten im Vergleich zum selben Vorjahrszeitraum aber um phänomenale 21 % gesenkt werden (1.367,- USD je Unze).

Und diese Situation spiegelt sich natürlich auch im Quartalsergebnis wider!

Durch einen Gesamtverkauf von 276.226 Unzen Gold in den ersten 3 Quartalen, von denen 97.445 Unzen auf das dritte Quartal entfielen, konnte ein Umsatz von insgesamt 536,1 Mio. USD erzielt werden, woraus sich ein bereinigter Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von beeindruckenden 259, 2 Mio. USD errechnet, respektive ein Nettogewinn von 111,7 Mio. USD oder 0,16 USD je Aktie. Nicht verschwiegen werden soll dabei, dass das dritte Quartal selbst mit einem bereinigten EBITDA von 97,3 Mio. USD und einem bereinigten Nettogewinn von 53 Mio. USD bzw. 0,07 USD pro Aktie zum Ergebnis beigetragen hat.

Und bei dieser Menge an positivem Zahlenwerk sollte ein Wert natürlich nicht fehlen, nämlich die Liquidität. Und diese lag per 30.09.2021 bei sage und schreibe 143,2 Mio. USD, über die das Unternehmen sofort verfügen kann, wobei davon 113,2 Mio. USD auf Barmittel sowie 30 Mio. USD an verfügbaren, aber nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien, entfallen. Insgesamt eine hervorragende Liquiditätssituation, mit der man für die nahe Zukunft bestens gerüstet ist.

US-Mine ‚Haile‘ wieder der Top-Performer – Prognose erhöht!

Auch im abgelaufenen dritten Quartal war das Flaggschiff-Projekt von OceanaGold, nämlich die US-Mine ‚Haile‘, wieder sensationell auf Kurs und lieferte mit 45.900 Unzen Gold ganz erheblich zum Gesamtergebnis bei. Dabei konnte die bisherige Produktionsprognose locker übertroffen werden, wobei die Kosten im Rahmen der vorherigen Erwartungen lagen. Und weil es auf Haile so glänzend läuft, wurde auch gleich die Produktionsspanne für das Gesamtjahr auf 175.000 bis 180.000 Unzen Gold erhöht. Welcher Goldesel kann da noch mithalten…?

Auch das philippinische ‚Didipio‘-Projekt hat im dritten Quartal mit dem Verkauf aus Lagerbeständen von 19.151 Unzen Gold und 3.356 Tonnen Kupfer mit stolzen 38 Mio. USD zum Gesamtergebnis erheblich beigetragen.

So kann es weitergehen!

Insgesamt und auf konsolidierter Basis geht das Unternehmen davon aus, dass es seine bereits hoch gesteckte Gesamtjahresprognose für die Goldproduktion von 350.000 bis 370.000 Unzen bei Gesamtförderkosten von 1.200,- bis 1.250,- USD pro verkaufter Unze Gold und Cash-Kosten von 725,- bis 775,- USD pro verkaufter Unze erreichen wird!

Produktions-Neustart der ‚Didipio‘-Mine dem Zeitplan voraus!

Bei der zukünftigen Produktion wird auch die philippinische Mine ‚Didipio‘ wieder eine gewichtige Rolle spielen. Denn, so vermeldete das Unternehmen mit einem Paukenschlag, wurde dort die Produktion wieder aufgenommen, und das zeitlich vor dem Plan.

Dazu sagte Scott Sullivan von OceanaGold:

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für OceanaGold, die ‚Didipio‘-Mine und die Standortgemeinden. Nach der Bestätigung der Verlängerung des Abkommens über die finanzielle und technische Unterstützung der ‚Didipio‘-Mine produziert diese wieder Gold und Kupfer, was eine wichtige Quelle für die Generierung von freiem Cashflow für das Unternehmen und einen bedeutenden Beitrag zum sozioökonomischen Nutzen für die Region und das Land darstellen wird. Der Beginn des Mahlbetriebs liegt zwei Wochen vor dem Zeitplan, nachdem die Modernisierungs- und Wartungsarbeiten an der Anlage abgeschlossen wurden. Der Beginn der Bergbauaktivitäten lag dem Zeitplan sogar einen Monat voraus.“

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die ‚Didipio‘-Verarbeitungsanlage im Laufe der kommenden Wochen auf eine Durchsatzrate von 3,5 Mio. Tonnen pro Jahr hochgefahren wird. Für den Rest des Jahres rechnet das Unternehmen mit einer Produktion von 7.000 bis 12.000 Unzen Gold und 1.000 Tonnen Kupfer, während der Betrieb auf die volle Produktionsraten von 10.000 Unzen Gold und 1.000 Tonnen Kupfer pro Monat hochgefahren wird.

Fazit:

OceanaGold (WKN: A0MVLD) liefert trotz der teilweisen Beeinträchtigungen durch die Covid-19 Pandemie, aufgrund derer vor allem die neuseeländischen Minen für zwei Wochen geschlossen werden mussten, ein wirklich phänomenales Ergebnis ab und bestätigt die bereits hochgesteckte Gesamtjahresprognose. Dabei wird vor allem die Wiedereröffnung des Untertagebaus der philippinischen ‚Didipio‘-Mine zum „Gamechanger“ für OceanaGold, die um einen Monat vorgezogen wieder in Produktion gegangen ist. Mit einer angehobenen (Gold-)Produktionserwartung um 20 – 30 % wird diese Mine einen signifikanten Beitrag zum letzten Quartalsergebnis und vermutlich auch des Gesamtjahres beitragen.

