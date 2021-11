Als der DAX 1988 eingeführt wurde und den damals allgemein gültigen FAZ-Index abgelöst hatte, war die Technische Analyse bereits eine fest installierte Analyse-Methode. Neu am DAX war vor allem, dass es eine laufende Berechnung für den neuen Leitindex gab. Er startete damals mit einem Kurs von 1.163,52 Punkten. Die zugehörigen Aktien haben sich seither immer wieder verändert, die Technische Analyse nicht. Diese Methode hat es nicht immer leicht gehabt und wird auch heute noch immer wieder belächelt. Trotzdem habe ich immer versucht Ihnen, liebe Leser, eine seriöse Beurteilung der Lage zukommen zu lassen. Heute ist nun mein letzter Tag in der Commerzbank angebrochen und ich bedanke mich ganz herzlich für die Treue, die Sie mir in all den Jahren gehalten haben. Da ich einst mein Hobby zum Beruf gemacht habe, werde ich aber selbstverständlich weiterhin Märkte, Aktien und Rohstoffe technisch analysieren. Bestimmt „liest“ man sich irgendwo mal wieder. Ihnen wünsche ich alles Gute und bleiben Sie der Commerzbank gewogen und vor allen Dingen gesund. Ich freue mich, wenn Sie mich in guter Erinnerung behalten.

Herzliche Grüße Ihr Christoph Geyer.