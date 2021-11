NV Gold Corporation (TSXV:NVX; FRA:8NV) hat bei den jüngsten Bohrungen die potenzielle Erweiterung einer oberflächennahen Oxid-Goldmineralisierung auf seinem Projekt Slumber in Nevada gefunden. Das Slumber-Projekt liegt etwa 50 Meilen nordwestlich von Winnemucca im Humboldt County, Nevada, USA.

Diese ersten Bohrungen waren visuell ermutigend, da sie die Alterationszone um mindestens 500 Meter in Richtung Norden erweiterten und nun auch eine beträchtliche Mächtigkeit (+150 m) aufweisen. Alle Bohrlöcher in der Widerstandszone trafen auf stark brekziöses, verkieseltes, hämatitisches Gestein, das am Ende weiterhin eine starke Alteration aufwies. Das reichlich vorhandene Grundwasser stellt für die RC-Ausrüstung weiterhin einen tiefenbegrenzenden Faktor dar; daher wird das Unternehmen den Rest dieses Programms darauf beschränken, die verbleibenden flacheren Widerstandszonen zu erproben. Nachfolgende Bohrungen werden von der Verfügbarkeit der Kernbohrgeräte abhängig sein. Die ersten Analyseergebnisse dieses Programms werden voraussichtlich Mitte bis Ende Januar vorliegen.

Thomas Klein, VP Exploration bei NV Gold sagte: „Ich bin mit diesen vorläufigen Bohrergebnissen sehr zufrieden. Ich freue mich, dass diese stark verkieselten und brekziösen Gesteine die Neuinterpretation des geologischen Modells unterstützen. Aufgrund der vorangegangenen Bohrungen erwarte ich zu diesem Zeitpunkt jedoch nur bescheidene Goldgehalte. Höhere Gehalte wären jedoch ein Erfolg und würden auf eine Entdeckung hindeuten. NV Gold wird die geophysikalische Erfassung ausweiten und Kernbohrgeräte einsetzen, um die ausgedehnten und dicken Haufen von mineralisiertem, verkieseltem Gestein zu erproben, die möglicherweise hochgradige Sulfidquellen enthalten.“



Nach Abschluss der Slumber-Bohrungen wird das RC-Bohrgerät zu NV Golds nächstem viel versprechenden Projekt, Discovery Bay, mobilisiert, das sich 50 Kilometer südlich von Battle Mountain und 14 Kilometer südöstlich des Grundstücks McCoy-Cove befindet, das im Besitz der i-80 Gold Corp. ist und derzeit exploriert wird.

Kurzfristige Strategie und Ausblick

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Nevada und das Great Basin, eine der größten und produktivsten Goldprovinzen der Welt. Ein Großteil des oberflächennahen Goldes, das in den letzten 40 Jahren gefunden wurde, wurde bereits abgebaut oder wird heute abgebaut. Um bedeutende neue Lagerstätten zu finden, muss der erfolgreiche Entdecker moderne Interpretationstechniken anwenden und bereit sein, zu bohren. Mehr als 50 % von Nevada sind von rezenten Beckensedimenten oder vulkanischen Ablagerungen bedeckt, die oft die klassischen, sichtbaren Mineralisierungsformen verdecken. Diese überdeckten Gebiete bestehen aus denselben Gesteinen mit derselben zeitlichen Anordnung wie die Goldlagerstätten, die in den nahe gelegenen Gebirgszügen gefunden wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass noch weitere, ähnlich große Lagerstätten auf ihre Entdeckung warten. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio mit mehr als 20 Grundstücken, die von Greenfields bis hin zu fortgeschrittenen "Vorentdeckungen" reichen. Die Betriebskosten für die meisten dieser Grundstücke sind minimal, insbesondere für jene, die im Rahmen von Joint Ventures oder Pachtverhältnissen gehalten werden.

