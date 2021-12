Wegen der großen Kursschwankungen innerhalb kurzer Zeit bietet die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) Anlegern hervorragende Tradingchancen. Verzeichnete die Aktie noch am 6.1.21 bei 145,40 Euro ein Jahreshoch, so kratzte sie einige Wochen danach wieder an der 100 Euro-Marke. Seit einigen Tagen setzt sich die Aktie von ihrem Tagestief vom 6.12.21 bei 95,24 Euro wieder deutlich nach oben hin ab und nimmt nun bereits wieder die Marke von 110 Euro ins Visier.

Erfüllen sich die optimistischen Einschätzungen jener Experten, die die Delivery Hero-Aktie in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 195 Euro zum Kauf empfehlen, dann sollte der Aktienkurs durchaus noch Luft nach oben haben. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 125 Euro, dem Schlusskurs vom 22.11.21, steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.