DAX-Erholung auf wackligen Füßen

Entgegen der in diesen Tagen oft zitierten Börsenregel, immer dann Aktien zu kaufen, wenn die Kanonen donnern, stiegen die Anleger gestern bei knapp über 14.300 Punkten schon wieder in den Deutschen Aktienindex ein, weil die Kanonen in der Ukraine eben noch nicht donnerten. Aber genau deshalb steht die Erholung auch auf sehr wackligen Füßen. Die Unsicherheit über Größe und Dauer des Konflikts bleibt wie die Spekulationen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen im Markt und dürfte für weiterhin hohe Volatilität sorgen. Diese wiederum lässt viele Anleger weiter an der Seitenlinie stehen, die so lange für nachhaltige Käufe ausfallen, bis am Ende tatsächlich Fakten in diesem Konflikt geschaffen werden. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Robomarkets, vor. In unserem Börsendienst haben wir am Dienstag zur Eröffnung bei 14.300 Punkten neue Positionen aufgebaut. Unser großes Tradingdepot hat seit Jahresbeginn sein Niveau nahezu verteidigen können und notiert zwei Prozent im Minus. wir hatten deutliche Absicherungen eingezogen.