Ann Dunkin, Lucien Engelen und Shafi Ahmed als Keynote-Redner auf dem IOT Solutions World Congress 2022

BARCELONA, Spanien, 3. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der IOT Solutions World Congress (IOTSWC), die größte internationale Veranstaltung, die sich der Transformation der Industrie durch disruptive Technologien widmet, findet vom 10. bis zum 12. Mai zum sechsten Mal statt. Über 200 Experten für industrielle Digitalisierung sind im Kongressprogramm vorgesehen.

Auf der Liste der Redner*innen steht unter anderem Ann Dunkin, Chief Information Officer im US-Energieministerium und Autorin von Industrial Digital Transformation: Accelerate digital transformation with business optimization, AI, and Industry 4.0. 2016 wurde sie von ComputerWorld zu einer der „Top 100 Technology Leaders" und 2015 und 2016 zu den „Top 50 Women in Technology" in Washington DC ernannt.