Analyse DAX fällt – diese Aktie steigt

Die Marktteilnehmer an den Börsen reagieren aktuell sehr empfindlich auf schlechte Nachrichten. Selbst nach starken Quartalsergebnissen geraten viele Aktien unter Druck, wenn der Ausblick nicht überzeugen kann. Und das passiert im aktuellen Umfeld vor allem dank der steigenden Kosten recht häufig. Doch es gibt Ausnahmen. Lesen Sie in der heutigen Analyse welche Aktie steigt, während der DAX kräftig fällt und warum das so ist.

Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN