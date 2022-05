UBS stuft Amadeus IT auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Amadeus IT nach Quartalszahlen des Buchungssystem-Anbieters auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Eine deutliche Erholung der Geschäfte sei offensichtlich, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 07:03 / GMT

