Commerce Resources produziert weitere REC-Mischprobe mit 22,4 % NdPr aus Material der Lagerstätte Ashram (Quebec)

Die Probe (55 g) folgt auf die ersten vom Unternehmen produzierten Mengen an REC-Mischproben, die am 23. März 2022 bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen freut sich, mitzuteilen, dass die neue Probe eine Neodym- (Nd)/Praseodym-(Pr) -Verteilung - d. h. den Anteil von Nd+Pr-Oxid am gesamten Seltenerdoxid („REO“) - von 22,4 % aufweist, was deutlich über der von mehreren großen globalen Produzenten gemeldeten Verteilung und über der Verteilung in der zuvor produzierten Probe (21,6 % NdPr) liegt. Darüber hinaus enthält die REC-Mischprobe - mit der durch XRD bestimmten Formel REE2(CO3)3(H2O)8 - 50,9 % REO, <0,5 ppm Th und <0,1 ppm U.

Das Unternehmen bereitet derzeit einen Teil dieser 55 Gramm schweren REC-Mischprobe zur Lieferung an einen Drittverarbeiter vor. Darüber hinaus wird die Skalierung der REC-Mischproben auf Kilogramm-Mengen fortgesetzt und voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen, wobei eine Probe von etwa 1 kg an einen weiteren Drittverarbeiter geliefert werden wird.

Die REC-Mischprobe (Abbildung 1) wurde aus der Seltenerden- und Flussspat-Lagerstätte Ashram unter Verwendung des konventionellen Arbeitsablaufdiagramms zur REE-Gewinnung produziert, das von Hazen Research Inc. in Colorado, USA, entwickelt wurde und zu einem hochgradigen Monazitkonzentrat mit einem Anteil von über 40 % REO führt. Das Monazitkonzentrat wurde mittels eines Schwefelsäureaufschlusses aufbereitet (Abbildung 2), um den Monazit „aufzuspalten“, woraufhin eine Wasserlaugung folgte, um die einzelnen Seltenerden unter hoher Gewinnung in Lösung zu bringen (siehe Pressemitteilung vom 9. September 2021). Das Thorium wurde dann selektiv mittels Lösungsmittelextraktion entfernt (Abbildung 3) und die Seltenerden anschließend - ebenfalls mit Lösungsmittelextraktion - isoliert und als gemischtes REC-Konzentrat ausgefällt, das den typischen Marktspezifikationen entspricht (Abbildung 1).