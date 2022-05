Modern Meat schließt einjährigen Liefervertrag mit nationaler Gastronomiekette ab

Vancouver, BC, 17. Mai 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Anbieter von preisgekrönten Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, freut sich bekannt zu geben, dass Modern Meat - eine Marke für pflanzlichen Fleischersatz, die eine Vielzahl gesunder, von Küchenchefs inspirierter veganer Produkte anbietet - eine einjährige verlängerbare Liefervereinbarung mit Northland Properties, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Eigentümer verschiedener Restaurantmarken und Hotelketten ist, darunter unter anderem Moxie‘s, Denny‘s, Chop Steakhouse, Shark Club, Boulevard Kitchen & Oyster Bar und CRAFT Beer Market, abgeschlossen hat. Northland Properties ist seit mehr als 50 Jahren einer der bekanntesten Namen in den Bereichen Hotels, Restaurants, Sport und Bauwesen in ganz Kanada, den USA, Irland und dem Vereinigten Königreich und gilt als eine der wachstumsstärksten Gruppen im Gastgewerbe in Kanada.

Durch die Liefervereinbarung mit Northland Properties ist Modern Meat der einzige Lieferant für eine eigens entwickelte Hackfleischalternative auf pflanzlicher Basis. Dieses Produkt wurde für eine der Premium-Gastronomieketten von Northland, einer multinationalen Kette mit 67 Standorten in Kanada und den Vereinigten Staaten, entwickelt. Die Speisekarte der Restaurantkette konzentriert sich auf hausgemachte Gerichte, die ihre Inspiration aus globalen Küchen beziehen. Alle Standorte sind so gestaltet, dass sie ihre jeweilige Nachbarschaft reflektieren, und haben in den letzten Jahren eine beispiellose Anzahl von Auszeichnungen erhalten, darunter: Best All-Around Restaurant und Best Lunch Spot, Best Menu, Best Service, Best Appetizer Menu und Best Bar. Das Unternehmen hat effektiv einen früheren Lieferanten ersetzt, der eine Gelegenheit mit stetigem, etabliertem Umsatz wahrgenommen hat.

Die Lieferung der Produkte an jeden Standort erfolgt über den bewährten Vertriebspartner Gordon‘s Food Service (GFS). GFS ist der größte private Lebensmittelvertriebshändler in Nordamerika, was einen effizienten und für beide Seiten vorteilhaften Einführungsprozess ermöglicht. Modern Meat vertreibt seine pflanzlichen Produkte bereits über GFS, was die Beziehung mit diesem Verkaufs- und Vertriebskanal in Kanada weiter stärkt.