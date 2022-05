BERLIN (dpa-AFX) - Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben bei ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" eine Niederlage einstecken müssen, dafür aber eine gute Quote gehabt.

1,54 Millionen Zuschauer schalteten am Dienstagabend ab 20.15 Uhr den Privatsender ProSieben ein. Das entspricht einem Marktanteil von 6,7 Prozent. Bei den für das Werbegeschäft besonders wichtigen 14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote bei dieser letzten Folge der aktuellen Staffel mit 9,3 Prozent so hoch wie nie in diesem Frühjahr.