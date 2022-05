JA Solar zum siebten Mal in Folge zum "Top Performer" in PVEL PV-Scorecard 2022 für Modulzuverlässigkeit ernannt

Peking (ots/PRNewswire) - PV Evolution Labs ("PVEL") hat JA Solar für die

herausragende Produktleistung in seiner kürzlich veröffentlichten PVEL

PV-Scorecard 2022 für Modulzuverlässigkeit zum siebten Mal zum "Top Performer"

ernannt. PVEL ist ein führendes Labor für Zuverlässigkeits- und Leistungstests

von Solarmodulen.



PVEL bewertet PV-Modulhersteller anhand von Produktqualifizierungsprogrammen

(PQP) über einen Zeitraum von 18 Monaten. Das Produktqualifizierungsprogramm

(PQP) für PQP-Module umfasst unter anderem Tests und Analysen zu thermischen

Zyklen (TC600), feuchter Hitze (DH2000), mechanischer Belastungssequenz (MSS),

potentialinduzierter Degradation (PID192), lichtinduzierter Degradation (LID)

und licht- und temperaturinduzierter Degradation (LeTID).





Im Vergleich zu den meisten standardisierten Tests ist das PQP in Bezug aufTestbedingungen und -sequenzen strenger. Folglich sind die Ergebnisse fürpraktische Modulanwendungsszenarien detaillierter und aussagekräftiger. DiePQP-Ergebnisse bieten Solarprojektentwicklern, Investoren und Anlagenbesitzernunabhängige, konsistente Zuverlässigkeits- und Leistungsdaten für einezuverlässige Auswahl von PV-Produkten sowie ein effektivesLieferantenmanagement.Die siebte Auszeichnung "Top Performer" macht die kontinuierliche Innovation vonJA Solar in den Bereichen Produkte und Technologie deutlich. Laut Daten auseinem einjährigen Energieertragstest (Februar 2021 - Februar 2022), dergemeinsam von JA Solar und TÜV Nord durchgeführt wurde, ist die Stromerzeugungpro Watt des DeepBlue 3.0-Moduls von JA Solar etwa 1,6 % höher als dieaktuellen, übergroßen Module.Durch die Priorisierung von F&E für PV-Produkte und ihre verschiedenenAnwendungen macht JA Solar sein Engagement für Förderung der Entwicklung undAnwendung hocheffizienter PV-Technologie deutlich. Durch die Bereitstellunghochwertiger Produkte für Kunden weltweit hat JA Solar in der BrancheAnerkennung gefunden und wurde von EUPD Research in Europa, in der MENA-Region,Chile, Mexiko, Australien und Vietnam mit den "Top Brand PV"-Siegelnausgezeichnet.Pressekontakt:Oriana Zhang,+86-1063611888*1697,zhangbobo@jasolar.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163209/5227963OTS: JA Solar Technology Co., Ltd.