FSD Pharma versendet Rundschreiben, führt Incentivierungsprogramm ein und gewährt Performance Share Units

Toronto, den 24. Mai 2022 - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), eine auf Biowissenschaften spezialisierte Holdinggesellschaft, die sich dem Aufbau eines Portfolios von Vermögenswerten und Biotechnologielösungen verschrieben hat, hat heute bekannt gegeben, dass die Geschäftsführung ein informatives Rundschreiben im Hinblick auf die am 23. Juni 2022 stattfindende Jahreshauptversammlung der Aktionäre versendet hat. Das Rundschreiben ist unter dem Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite ( www.sedar.com ) nachzulesen.

Um sein Vergütungsprogramm für Führungskräfte noch flexibler zu gestalten, hat das Unternehmen am 16. Mai 2022 einen aktienbasierten Incentivierungsplan (Equity Incentive Plan/„EIP“) eingeführt, mit dem es seinen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Dienstleistern Aktien, Restricted Share Units, Performance Share Units („PSUs“) sowie Optionsscheine gewähren kann.

Im EIP ist vorgesehen, dass die maximale Anzahl der nachrangigen stimmberechtigten Aktien der Klasse B („Klasse-B-Aktien“) des Unternehmens, die im Rahmen des EIP ausgegeben werden können, zusammen mit allen anderen wertpapierbasierten Vergütungsvereinbarungen des Unternehmens 10 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Klasse-B-Aktien entspricht. Nähere Information zum EIP entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben. Der EIP ist außerdem unter dem Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) nachzulesen.

Zuletzt gab das Unternehmen bekannt, dass es am 16. Mai 2022 seinen Direktoren und leitenden Angestellten PSUs in folgender Höhe gewährt hat: Anthony Durkacz - 699.502; Zeeshan Saeed - 799.004; Donal Carroll - 704.801; Nitin Kaushal - 100.000; Fernando Cugliari - 100.000; Larry Latowsky - 100.000; Adnan Bashir - 100.000; und Dr. Lakshmi Kotra - 216.797.

Diese Maßnahme folgt im Anschluss an eine frühere Annulierung aller im Besitz der aktuellen Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens befindlichen Optionsscheine gegen eine Nominalvergütung.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc. („FSD BioSciences“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung, des ultramikronisierten Palmitoylethylamins („PEA“) oder FSD-PEA (ehemals FSD-201).