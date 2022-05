Krieg führt zu neuen Risiken für Unternehmen: CFO Survey von Deloitte reflektiert Stimmungsabschwung

München (ots) -



- Der anhaltende Krieg in der Ukraine belastet die Unternehmen in Deutschland, erhöht die Unsicherheit und ändert die Risikolandschaft - so der CFO Survey von Deloitte

- Infolgedessen brechen die Geschäftsaussichten in Deutschland ein - mehr als die Hälfte der Finanzvorstände sehen schlechtere Aussichten als noch vor drei Monaten

- Keine schnelle Entspannung in Sicht - nur fünf Prozent der Unternehmen erwarten noch in diesem Jahr wieder normal funktionierende Lieferketten

Die Lage in der deutschen Wirtschaft bleibt angespannt und lässt infolge der anhaltenden Risiken und bestehenden Geschäftshemmnisse auch für die nächsten Monate nur wenig Gutes hoffen. Das zeigt der jüngste CFO Survey von Deloitte, für den im Frühjahr über 140 Finanzvorstände großer Unternehmen befragt wurden. Demnach haben sich die aktuellen Geschäftsaussichten gegenüber der vorangegangenen Untersuchung im Herbst 2021 nach einer kurzen Erholungsphase mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs wieder deutlich verschlechtert, wobei die Sektoren unterschiedlich stark von den Risiken betroffen sind. Ebenfalls pessimistisch sehen die Finanzchefs Inflation und Lieferkettenthematik, die Unternehmen stark unter Druck setzen und die mittelfristig eine Herausforderung bleiben dürften.

"Die vielfach gehegten Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung nach der Covid-Krise haben sich mit dem Krieg in der Ukraine zerschlagen", sagt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte. "Mit den vielschichtigen Folgen des Konflikts, den anhaltenden Störungen der Lieferketten und der gestiegenen Inflation ändert sich auch die Risikolandschaft für Unternehmen fundamental. Die neuen geopolitischen Gefahren sowie ihre Folgen - beispielsweise im Energie- und Rohstoffbereich - werden jetzt von den CFO als am relevantesten wahrgenommen. Ein Großteil erwartet, dass der Krieg auch langfristige politische und wirtschaftliche Folgen haben wird und durch eine verstärkte politische Blockbildung auch die internationale Zusammenarbeit und der internationale Handel in Zukunft gefährdet sein könnten."