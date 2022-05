PyroGenesis schließt weiteren Auftrag über 100 kg Titanpulver für den 3D-Druck ab und geht zur Phase mit höheren Produktionskapazitäten über

„Bei dieser neuen Bestellung von 100 kg handelt es sich um die zweite Handelscharge von Metallpulver in Folge, die innerhalb weniger Wochen in unserer modernen Produktionsanlage in Montreal mit dem vom Unternehmen entwickelten NexGen-Plasmazerstäubungssystem hergestellt wurde“, erklärt Massimo Dattilo, VP von PyroGenesis Additive. „Wir sind begeistert, diese zweite 100 kg-Charge so bald nach der ersten ausliefern zu können.“

„Die Entwicklung des NexGen-Plasmazerstäubungsverfahrens zur Herstellung von Metallpulvern höchster Qualität für die additive Fertigungsindustrie war ein langer Weg, der uns viel abverlangt hat“, so Herr Dattilo weiter. „Wie bereits in unserer letzten Pressemeldung erwähnt, produzieren wir nun größere Handelschargen mit Hunderten von Kilogramm, im Gegensatz zu den Musterchargen im Grammbereich. Dank der wirtschaftlichen Meilensteine, die wir in den vergangenen Monaten erreicht haben, sind wir nun in der Lage, den nächsten Schritt zu wagen, nämlich die tonnenweise Herstellung von Pulver.“

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen „schmutzigen“ Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.