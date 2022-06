Darling Ingredients Inc. gibt den Abschluss eines Privatangebots von 750 Millionen Dollar ungesicherter vorrangiger Anleihen mit Fälligkeit 2030 bekannt

IRVING, Texas, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) („Darling" oder das „Unternehmen") gab heute den Abschluss seines privaten Angebots von 750 Mio. $ Gesamtnennbetrag seiner ungesicherten vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2030 (die „Anleihen") bekannt. Die Anleihe wird mit 6 % p.a. verzinst und ist halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres, beginnend am 15. Dezember 2022, zahlbar. Die Schuldverschreibungen werden zunächst von allen Tochtergesellschaften von Darling garantiert, die gemäß dem Schuldschein „eingeschränkte Tochtergesellschaften" sind, mit Ausnahme ausländischer Tochtergesellschaften, die Kreditnehmer im Rahmen der vorrangig besicherten Kreditfazilitäten von Darling gemäß der zweiten geänderten und neu gefassten Kreditvereinbarung vom 6. Januar 2014 in ihrer geänderten Fassung sind oder diese garantieren.