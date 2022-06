DAX stabilisiert sich zunächst über 13.000 Punkten

Dass es sich bei der Rally des Deutschen Aktienindex in der Spitze auf 14.700 Punkte um eine Bärenmarktrally handelte, daran gab es ohnehin nur wenig Zweifel. Dass den Index der Weg zurück aber in dieser Geschwindigkeit, wieder unter das Tief aus dem Mai und auch noch unter die 13.000er Marke führte, sagt viel über die Verfassung des deutschen Aktienmarktes aus. Der Abwärtstrend seit Beginn des Börsenjahres bleibt in jedem Fall intakt, kurzfristig orientierte Anleger brauchen weiterhin viel Glück und langfristige Investoren Geduld und Nerven, um das Vertrauen in die Aktie nicht zu verlieren.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.