Movable Ink wird eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Kundenbindungsstrategie von Celonis spielen und dazu beitragen, die eigene Effizienz in der Kampagnenerstellung durch Automatisierung dynamischer Inhalte zu steigern. Celonis wird datenaktivierte, kundenorientierte Erlebnisse über Movable Ink mit den Echtzeit-Prozessoptimierungsfunktionen des Celonis Execution Management Systems (EMS) kombinieren, um Marketingprozesse zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Kunden einen echten Mehrwert erhalten.

" Celonis ' main objective is to help businesses reveal and fix process inefficiencies, by connecting and understanding data to then recommend and trigger actions that remove silent killers of performance. By delivering more tailored content that demonstrates how we do this, and how we address individual needs of each business, we'll be better able to underscore how customers can accelerate business transformation, drive value and achieve higher levels of performance," said Paula Ojeda Bautista, Head of Marketing Database and Nurture Campaigns at Celonis.

"Das Hauptziel von Celonis ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Prozessineffizienzen aufzudecken und zu beheben, indem wir Daten verbinden und verstehen, um dann Maßnahmen zu empfehlen und auszulösen, die unauffällige Leistungskiller beseitigen. Indem wir mehr maßgeschneiderte Inhalte liefern, die zeigen, wie wir dies tun und wie wir auf die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens eingehen, werden wir besser in der Lage sein, zu verdeutlichen, wie Kunden die Geschäftsumwandlung beschleunigen, den Wert steigern und ein höheres Leistungsniveau erreichen können", sagte Paula Ojeda Bautista, Head of Marketing Database and Nurture Campaigns bei Celonis.