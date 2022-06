Supermicro kündigt weltweite Verfügbarkeit von intelligenten Edge-Systemen mit Intel Xeon D-Prozessoren an

Höhere Leistung und Workload-optimierte Systeme mit Front-E/A, Short-Depth, KI-Inferenz und robusten IP65-Gehäuseoptionen für den Außenbereich – Hochleistung und KI näher an die Datengenerierung bringen

NÜRNBERG und SAN JOSE, Kalifornien, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Embedded World 2022 -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher-, Netzwerk- sowie grüner Computertechnologie, gibt die weltweite Verfügbarkeit einer breiten Palette von Systemen für Edge-Computing bekannt, darunter das kürzlich angekündigte SuperEdge und eine Reihe von Systemen auf Intel Xeon D-Prozessorbasis mit bis zu 20 Kernen und integriertem 25-GbE-Netzwerk, und einen Temperaturbetriebsbereich von -40° C bis 85° C. Diese Systeme sind für Intelligent Edge optimiert, wo reaktionsschnelle Systeme mit reduzierter Latenz erforderlich sind. Darüber hinaus reduziert die Platzierung leistungsstarker KI-Systeme näher am Standort der Datengenerierung den Netzwerkverkehr und verkürzt die Reaktionszeit.