Weltweite Veranstaltung zu Energiebatterien in Yibin

Yibin und Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die 2022 World EV & ES Battery

Conference, die von der Volksregierung der Provinz Sichuan und dem Ministerium

für Industrie und Informationstechnologie gesponsert wird, findet vom 21. bis

23. Juli in der Stadt Yibin in der südwestchinesischen Provinz Sichuan statt.



Die Veranstaltung gilt als die weltweit erste Veranstaltung der

Energiebatteriebranche in China. Auf der Messe werden die neuesten

Errungenschaften im Bereich der hochmodernen Batterietechnologie und des

umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Reisens umfassend vorgestellt.