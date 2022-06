Ataccama erhält 150 Millionen Dollar Wachstumsinvestition von Bain Capital Tech Opportunities

Die Finanzierung wird die Markteinführung und die F&E-Initiativen verbessern und gleichzeitig die globale Expansion beschleunigen; sie wird die Mission von Ataccama unterstützen, Daten in großen Organisationen zu demokratisieren

TORONTO und BOSTON, 23. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ataccama , ein führender Anbieter von Plattformen für einheitliches Datenmanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 150 Millionen US-Dollar an Wachstumskapital von Bain Capital Tech Opportunities erhalten hat, was einer Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen entspricht. Die Mittel werden verwendet, um die Marktpräsenz des Unternehmens zu stärken, weiter in neue Produktinnovationen zu investieren und seine globale Reichweite zu vergrößern. Diese Bemühungen werden es Ataccama ermöglichen, auf seinem bedeutenden Wachstum aufzubauen und seine Position an der Spitze des Datenmanagement- und Governance-Sektors zu festigen.