Expat-Burn-Out stellt eine große Herausforderung für Arbeitgeber dar

- Der Cigna 360 Global Well-Being Survey mit 11.922 Personen weltweit zeigt,

dass der Stress im Ausland ein Allzeithoch erreicht hat und fast alle

Befragten Symptome von Burn-out verspüren

- Für diejenigen, die einen Umzug ins Ausland planen, ist der Lebensstil jetzt

wichtiger als die Finanzen; ein Viertel plant einen Umzug, um eine bessere

Gesundheitsversorgung zu erhalten

- Das beliebteste Ziel für Expatriates ist Kanada, gefolgt von Australien und

den U.S.A



Die überwiegende Mehrheit der Expats ist ausgebrannt, gestresst und überdenkt

ihre Lebens- und Arbeitsprioritäten, um flexibler zu sein oder näher bei Familie

und Freunden zu sein, so ein Bericht auf der Grundlage der achten Ausgabe des

Cigna 360 Well-Being Survey.





Der heute veröffentlichte Bericht, Burned Out Overseas - The State of Expat Life2022 (https://www.cignaglobal.com/360-global-well-being/expat-life-2022) stelltfest, dass 90 % der Expatriates gestresst sind und 98 % Symptome von Burn-outerfahren haben, die wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, dass sie nichtvon der Arbeit abschalten können. Die Expats erleben ein überwältigendes Gefühlder Isolation: 87 % geben an, sich hilflos, gefangen oder besiegt zu fühlen, und86 % fühlen sich distanziert oder allein. Mehr als ein Drittel (38 %) istaußerdem besorgt oder unsicher über seine finanzielle Situation. Zu diesenErgebnissen trägt eine Mischung aus Faktoren des Lebensstils, der Möglichkeitenund der Arbeitskultur bei. Die Studie ergab, dass 73 % der derzeitigen Expatsund 75 % derjenigen, die planen, in den nächsten zwei Jahren ins Ausland zugehen, seit der Pandemie mehr Zeit damit verbracht haben, ihre Lebensprioritätenneu zu bewerten. Für diejenigen, die einen Umzug ins Ausland planen, hat derLebensstil inzwischen die Finanzen als oberste Priorität abgelöst.Jason Sadler, Präsident von Cigna International Markets, sagte, dass dieArbeitgeber vor einer echten Herausforderung stehen, wenn sie diesem Wandel desLebensstils gerecht werden und das Wertangebot für Expats überdenken wollen."Die Arbeitgeber könnten in Zukunft vor großen Herausforderungen stehen, wenn esdarum geht, Stellen im Außland zu besetzen. Der aufregende, lohnende, weltweitmobile Lebensstil, der früher den 'Expat-Traum' ausmachte, hat sich verändert,und immer mehr Menschen legen bei der Planung ihres Umzugs Wert auf Lebensstil,Familie und Freunde."Die Gesundheitsfürsorge ist für alle Gruppen zu einer Priorität geworden, wobei23 % der bereits im Ausland lebenden Personen einen Umzug in Erwägung ziehen, umZugang zu einer besseren Gesundheitsfürsorge zu erhalten. Auch die Vereinbarkeit