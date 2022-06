Element79 Gold gibt 2 Mio. $-Privatplatzierung und Aktienemissionen zur Tilgung von Verbindlichkeiten (Shares for Debt) bekannt

Vancouver, British Columbia, 23. Juni 2022 – Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM) (OTC: ELMGF) (FWB: 7YS) („Element79 Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, heute eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung („Privatplatzierung“) von bis zu 4.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,50 CAD pro Einheit bekannt zu geben, aus der ein geplanter Bruttoerlös in Höhe von 2.000.000 CAD generiert werden soll.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem nicht übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant kann innerhalb von vierundzwanzig Monaten ab dem Ausgabedatum, unter dem Vorbehalt einer Vorverlegung der Ausübungsfrist (10-Tages-VWAP über 1,20 CAD, 30 Tage bis zur Abrechnung) ausgeübt und gegen eine Stammaktie zum Preis von 1,00 CAD pro Aktie eingetauscht werden. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Element79 Gold hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für den Ausbau der Betriebstätigkeit, für die Explorationsinitiativen in Nevada, für die geplante Übernahme des peruanischen Portfolios über die Firma Calipuy Resources Inc. (Pressemitteilung vom 20. Juni 2022, verfügbar unter folgendem Link), für Konzessionszahlungen sowie für allgemeine und administrative Zwecke zu verwenden. In Zusammenhang mit der Privatplatzierung kann auch eine Vermittlungsgebühr (Finder's Fee) zur Auszahlung kommen.

James Tworek, CEO von Element79 Gold, kommentierte diese jüngste Ankündigung mit den Worten: „Dies ist die erste formelle Kapitalerhöhung für das Unternehmen seit unserem Börsengang. Wir freuen uns außerordentlich über all die Fortschritte, die wir in den letzten zehn Monaten erzielt haben, und auch über unsere Wachstumsaussichten in unseren Portfolios in Nevada und Peru. Mit dem Abschluss dieser Kapitalerhöhung verfügen wir über die nötigen Mittel, um die Arbeiten an unserem Vorzeigeprojekt Maverick Springs sowie die Bohr-, Explorations- und Planungsaktivitäten bei Lucero und Machacala voranzutreiben.“