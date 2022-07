Resilienz ist in der Kapitalanlage unerlässlich

Die Hüter der Geldwertstabilität kämpfen gegen das Gespenst der Inflation und beschwören im Worst Case eine Stagflation herauf. Die Märkte preisen jedenfalls gerade ein, dass die Notenbanken beim Ausbremsen des Wachstums erfolgreich sein könnten – weniger beim Eindämmen der Inflation. Auch der Bundesfinanzminister hat in den Krisenmodus geschaltet und schwört die breite Bevölkerung schon einmal auf drei bis fünf unschöne Jahre ein. Das alles führt zunehmend dazu, dass im Minus liegende Anlegende unruhiger werden. Wer in den zurückliegenden Jahren zwar ein stetiges Auf und Ab miterlebt hat, lag mit den meisten Titeln am Ende des jeweiligen Jahres dennoch vorne. Somit gab es keinen Grund zur Unruhe, und insofern überwog auch die Annahme, dass alles so weitergehen könnte. Zur Jahresmitte 2022 verzeichnen selbst risikoaverse und breitaufgestellte Sparplanzahlende mit größter Wahrscheinlichkeit Verluste; zum Teil im zweistelligen Bereich.

Nun gehen im Grunde genommen alle erfahrenen Marktteilnehmenden davon aus, dass unabhängig von der Länge und Schwere des Bärenmarktes im Anschluss wieder eine Phase mit steigenden Kursen und irgendwann auch neuen Rekordständen zu verzeichnen sein wird. Die Frage ist eben nur, ob sich der Einzelne in seiner Vermögensallokation so aufgestellt hat, dass sie oder er die gegenwärtigen Tiefs gelassen aussitzen kann oder ob aktiver Handlungsbedarf besteht? Und selbst wenn jemand in der Lage dazu ist, denn es benötigt immer in jedem Fall frisches Geld, ist Moneymanagement am Ende eben doch nicht so trivial wie einige glauben mögen.