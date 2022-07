Hightech-3D-Scanner hilft bei der Wiederherstellung 3000 Jahre alter, zerstörter Kulturdenkmäler

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Eine Schatztruhe an der hochkarätigen

archäologischen Stätte Sanxingdui in der Provinz Sichuan, China, wurde der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Insgesamt wurden fast 13.000 nummerierte

Relikte ausgegraben, darunter 3.155 relativ intakte Relikte in den neu

entdeckten sechs Opfergruben. Die hochpräzisen 3D-Laserscanner von Scantech

wurden für die Erfassung und Restaurierung von ausgegrabenen antiken Artefakten

eingesetzt.



Reparatur eines heiligen Baumes aus Bronze





Bei dem zu reparierenden Objekt handelt es sich um den heiligen Baum Nr. 3 ausBronze, einen von acht prächtigen Bäumen, die 1986 in der Opfergrube Nr. 2 vonSanxingdui ausgegraben wurden.Es gibt keine eindeutige Aussage über die Funktion des Baumes. Manche glauben,dass die Vorfahren des alten Königreichs Shu diese heiligen Bäume nutzten, ummit Himmel und Erde zu kommunizieren und ihre Ehrfurcht vor ihren Ahnen undGöttern zu zeigen.Die Herausforderung der Replikation von Artefakten in zerbrochenem ZustandIm Gegensatz zu den relativ intakten und empfindlichen Artefakten, die in einemMuseum ausgestellt werden, waren die in diesen Opfergruben ausgegrabenen Reliktezerbrochen und zerschlagen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Gegenständezerbrochen und in Gruben geworfen wurden, nachdem sie für zeremonielle Ritualeverwendet worden waren.Arbeitsablauf der RekonstruktionBevor der verängstigte Baum Nr. 3 restauriert wurde, beschlossen diearchäologischen Forscher, diese Teile zusammenzusetzen, um zu sehen, wie ervirtuell aussah. Die Entscheidung wurde getroffen, um sicherzustellen, dass dasObjekt vor der eigentlichen Restaurierung nicht beschädigt wird, und um denReparaturprozess zu beschleunigen.Der erste Schritt bestand darin, Daten zu sammeln. Traditionell verwenden dieExperten herkömmliche Messmethoden und Fotografie, um Daten zu erfassen, wasviel Zeit in Anspruch nimmt. Die erfassten Daten sind in der Regel nichtvollständig und nur begrenzt verwendbar.Für den Heiligen Baum Nr. 3 setzten die Archäologen diesmal 3D-Scans ein, um dieDaten des Baumes zu erfassen. Sie benutzten unseren handgeführten3D-Laserscanner (https://www.3d-scantech.com/3d-scanners/) um die Daten von 69Ästen des Baumes einzeln zu erfassen. Dank seiner extrem hohen Scanrate konnteder 3D-Laserscanner von Scantech den Forschern helfen, in kurzer Zeitvollständige 3D-Daten von Reliktfragmenten zu erhalten.Anschließend wird in einer 3D-Software ein Modell erstellt, um die Äste imMaßstab 1:1 zu rekonstruieren.Die archäologischen Arbeiten und die Restaurierung der Kulturdenkmäler in derSanxingdui-Stätte sind noch in vollem Gange. Wir glauben, dass die neuenTechnologien eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung weitererKulturschätze spielen werden.