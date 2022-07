Tarifverhandlungen können Inflation nicht ausgleichen

Berlin (ots) - "Im Gespräch mit dem Bundeskanzler habe ich darauf hingewiesen,

dass die Lage für die Unternehmen des Großhandels, des Außenhandels und der

Dienstleistungen zunehmend ernst ist. Wichtig ist, dass wir uns darüber im

Klaren sind, dass es ein ganzes Bündel an Maßnahmen geben muss, um der

wirtschaftlichen Lage zu begegnen.", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute nach dem

Treffen im Rahmen der "Konzertierten Aktion".



Parallel gelte es, die Ursachen der Inflation zu bekämpfen. "Die Bekämpfung der

Inflation ist nicht Aufgabe der Tarifpartner. Es ist die Aufgabe der EZB, die

viel deutlicher Position gegen die Geldentwertung ergreifen muss. Wir brauchen

eine schnellere und entschlossenere Zinsanhebung.", so Jandura.