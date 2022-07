JEFFERIES stuft Flutter auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flutter von 15500 auf 12900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst James Wheatcroft in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Halbjahr. Er kappte darin seine operative Ergebnisprognose um 4 Prozent./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 13:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 19:00 / ET