Die Checkliste der Siganel zeigt fallende Kurse an

.Nach dem Ende der Welle 5 bildete sich eine fallende Welle (a) nach einer Zwischenerholung in der Welle (b) und unter der Bedingung, dass das Hoch der Welle 5 hält, folgt fallende die Welle ( c). In der Welle c hat sich ein steigendes diagonales Dreieck entwickelt, das zu den Abschlußmustern gehört.