Wirtschaft DAX startet leicht im Minus - US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist zum Handelsstart am Freitag mit einem kleinen Minus gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.830 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter Vortagesschluss.



Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 26.517,19 Punkten geschlossen (0,10 Prozent). Zwischenzeitlich größere Gewinne wurden nach dem Attentat auf Japans Ex-Präsident Abe reduziert. Anleger schauen am Freitag unter anderem auf die US-Arbeitsmarktdaten, die um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 13.700,00€ Hebel 14,96 Ask 9,53 Zum Produkt Long Long Basispreis 11.954,35€ Hebel 14,94 Ask 8,27 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.