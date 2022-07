Der Krypto-Verleiher Celsius Network hat in New York Insolvenz angemeldet. Dies teilte das Unternehmen am Mittwochabend (Eastern Time) in einer Pressemitteilung mit.

"Die heutige Einreichung folgt auf die schwierige, aber notwendige Entscheidung von Celsius im vergangenen Monat, Abhebungen und Überweisungen auf der Plattform zu stoppen" heißt es. Der Auszahlungsstopp hatte für schwere Verwerfungen am Krypto-Markt gesorgt.