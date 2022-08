Wirtschaft DAX gibt Gewinne wieder ab - China macht Sorgen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX nach einem zunächst freundlichen Handel einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben und ganz am Ende leicht ins Minus gedreht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.479,63 Punkten berechnet, 0,03 Prozent über Freitagsschluss.



Bereits am Nachmittag war der Index vorübergehend ins Minus gedippt, hatte sich aber dann schnell wieder berappelt um kurz darauf wieder abzuschmieren. Wichtiger Grund sind Sorgen über eine nachlassende Nachfrage aus China. Von dort kamen schwache Konjunkturdaten in Form eines gefallenen Einkaufsmanagerindexes, außerdem nimmt der Taiwan-Konflikt wieder überraschend schnell Fahrt auf.





