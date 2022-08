Würth Elektronik eiSos aktualisiert Warehouse Management System PSIwms / Upgrade als Grundlage für strategischen Rollout auf weitere Standorte

Berlin (ots) - Der Elektronikhersteller Würth Elektronik eiSos hat die PSI

Logistics GmbH mit dem Upgrade auf die aktuelle Version 2022 des Warehouse

Management Systems PSIwms beauftragt. Dieses dient unter anderem zur

Vorbereitung des strategischen Rollouts des Systems auf weitere Standorte der

Würth Elektronik eiSos Gruppe.



Mit dem ebenfalls beauftragten Upgrade-as-a-Service lassen sich die

Release-Zyklen für PSIwms verkürzen und eine kontinuierliche Aktualität

sicherstellen. Auch lassen sich etwa neueste MDT-Versionen

(Mobile-Daten-Terminals) anbinden, die eine technologische Entwicklung und den

Sicherheitsstandard gewährleisten.





Auf Basis einer langjährigen vertrauensvollen Partnerschaft führt WürthElektronik eiSos bereits seit 2011 die nahezu vollautomatisierten Prozesse amStandort Waldenburg mit PSIwms. Zudem ist das teilautomatisierte Warehousing amStandort in Lyon in Frankreich an die Logistiksoftware angebunden. WürthElektronik eiSos vertraut dabei auf das tiefe Prozess-Know-how der PSI, um denzuverlässigen Einsatz auch bei steigender Leistungsanforderung zu gewährleisten.Das aktuelle Upgrade bietet Würth Elektronik eiSos zusätzliche Schnittstellen zuMaterialflussrechnern der TGW Logistics Group GmbH und Savoye Sasu die alsWebservice verfügbar sind. Zusätzliche Funktionalitäten wie das innovativePSI-Click-Design ermöglichen es dem Nutzer die Bedieneroberfläche per Click undDrag-and-Drop eigenständig an ihre individuellen Anforderungen anpassen können.Zudem können künftig zahlreiche Dialogmasken im Web-Client eingesetzt werden.Die Würth Elektronik eiSos ist einer der führenden Hersteller von elektronischenund elektromechanischen Bauteilen in Europa mit 17 Fertigungsstandorten weltweitund einem Direktvertrieb in 43 Ländern.Der PSI-Konzern entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, ÖffentlicherPersonenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau,Logistik). Die aus Standardkomponenten aufgebauten Branchenprodukte werdensowohl im Direktvertrieb als auch über den Multicloud-fähigen PSI App Storevertrieben und können zudem von Kunden und Partnern selbst angepasst werden. PSIwurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit über 2.200 Mitarbeiter.http://www.psi.de/