PRA Group Leader LaTisha Tarrant wird Personalchefin

NORFOLK, Va., 5. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, hat LaTisha Tarrant mit Wirkung vom 15. August zum Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt.

Tarrant bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in öffentlichen Unternehmen in ihre neue Position ein und wird Mitglied des Senior Leadership Teams des Unternehmens, um dessen globale Personalabteilung zu leiten. Tarrant ist derzeit Senior Vice President, Deputy General Counsel und Corporate Secretary und hat seit ihrem Eintritt in die PRA Group im Jahr 2016 verschiedene Führungspositionen inne.