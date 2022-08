Mit Struktur durch den Bärenmarkt

Von wegen; im Sommer passiert an den Märkten nichts. Die Börsen zeigten sich im frühen Juli noch ziemlich launisch, wobei beispielsweise Anlegende in Kapitalschutz- oder Discount-Zertifikate dem Treiben relativ gelassen zusehen konnten. Mittlerweile verzeichnen viele ein solides Plus. So viel zu denen, die mithilfe strukturierter Wertpapiere Vermögen aufbauen und verwalten.

Viele andere Anlegende warten derweil einfach ab, sitzen auf Cash-Positionen, trauen sich aber noch nicht wieder einzusteigen. Noch immer steht ihre positive langfristige Einschätzung im Widerspruch zu den aktuell schwierigeren kurzfristigen Aussichten. Dieser Ansatz ist jedoch auch mit Risiken verbunden. Und so stellt sich ständig die Frage: Soll ich abwarten oder weiter investieren?