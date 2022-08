DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Ankündigung des Chemiekonzerns, die Abhängigkeit von Gas zu verringern, sei eindeutig positiv, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte gut durch die konjunkturellen Risiken und Schwankungen steuern./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 06:42 / CET