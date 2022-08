Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Juli hatte sich die Inflation überraschend deutlich abgeschwächt. Volkswirte erwarten angesichts der immer noch sehr hohen Inflation weitere deutliche Zinserhöhungen. Die Fed hatte im Juni den Leitzins kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben./jsl/jkr/jha/

Im Vergleich zum Vormonat fielen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, im Juli um 0,5 Prozent. Dies ist der erste Rückgang seit April 2020 - also zu Beginn der Corona-Pandemie. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Ohne Energie und andere im Preis schwankungsanfällige Waren stiegen sie um 0,2 Prozent.

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene stärker als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise legten im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,8 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 11,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 10,4 Prozent gerechnet.

