Die Währung EUR/USD an der Börse Forex hat ein Plus von +0,06 % auf 1,018USD erreicht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung hatte sich bereits am Vortag stabil präsentiert und notierte am Morgen bei 1,0179 US-Dollar. Damit bewegte sie sich in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0131 (Montag: 1,0195) Dollar festgesetzt.

