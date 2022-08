GMG kündigt Phase-1-Expansionsprojekt für Graphenproduktionsanlage für energiesparende Produkte und Batterien an

17. August 2022. BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIEN - Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSX-V: GMG; FWB: 0GF) („GMG“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Investitionsentscheidung („EIE“) zur Phase 1 seines Graphenproduktions-Expansionsprojekts getroffen hat. Das Expansionsprojekt umfasst einen bereits unterzeichneten Mietvertrag über 5 Jahre zur Erweiterung der gesamten Büro- und Lagerflächen auf 3.500 Quadratmeter, die nächste Generation der proprietären Graphenproduktionstechnologie des Unternehmens mit optimierter Automatisierung, ein Mikro-Netz mit Energiespeicherkomponente zur Verbesserung der kommerziellen und ökologischen Stromversorgung für den Produktionsprozess und einen Infrastrukturkorridor, um in den zukünftigen Phasen des Graphenproduktions-Expansionsprojekts eine schnelle Skalierung auf eine erweiterte Graphenproduktionskapazität zu ermöglichen. Das Projekt wird von den Ingenieuren des Unternehmens gemeinsam mit Wood Engineering (dem Ingenieurdienstleister des Unternehmens für die Skalierung der Graphenproduktion) geleitet und durchgeführt, welcher Services in den Bereichen Sicherheit, Versicherung und Designprüfung anbietet.

Nach einem potenziell positiven Kundenfeedback aus den Prototypentests der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterieknopfzellen und den laufenden Optimierungen des einzigartigen Graphenproduktionsprozesses des Unternehmens ist das Unternehmen der Ansicht, dass optimierte und erweiterte Produktionsanlagen auf der Agenda stehen sollten.

Mit dem Abschluss des Mietvertrages für zusätzliche neue Büro- und Lagerflächen von 1.500 Quadratmetern, die an die vom Unternehmen bereits angemieteten 2.000 Quadratmeter Büros und Lager angrenzen, sollen neue Mitarbeiter untergebracht und die Graphenproduktionskapazität gesteigert werden.

Mit dem Phase-1-Expansionsprojekt wird voraussichtlich eine umfassende Graphenbelieferung für die Produktion der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterieknopfzellen des Unternehmens sowie die energiesparenden Produkte mit flüssigem Graphen sichergestellt. Die Gesamtinvestition von ca. AU $ 1,5 Millionen wird voraussichtlich bis zum ersten Halbjahr 2023 vollständig getätigt. Dieses Projekt wurde während des Marktanstiegs vom September 2021 geplant, umfasst inzwischen jedoch auch die Kosten für die Verlagerung der gesamten bestehenden Graphenproduktionskapazität von GMG in die Nähe seiner neuen Firmenzentrale und des Battery Development Centre („BDC”) in Brisbane, Australien.