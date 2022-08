DAX - Erholung durch? Erstes Schwächesignal!

Am Vortag hieß es im Insight: "Es geht aktuell sowohl im DAX als auch im US-Index S&P 500 weiter in kleinen Schritten aufwärts. Solange der DAX 13.750 Punkte verteidigen kann, ist im weiteren Verlauf mit einem Hochlauf bis zum 200er-EMA bei 14.150 Punkten zu rechnen. Allerdings könnte der DAX auch jederzeit schnell unter Druck geraten, da sich der Index bereits in sehr dünner Luft befindet."

Heute folgte der erwartete Kursrutsch unter die Unterstützung bei 13.750 Punkten. Solange der DAX nun unter 13.750 Punkten bleibt, ist im weiteren Verlauf eher mit fallenden Kursen zu rechnen. Dabei könnte nun auch ein längerer Kursrückgang folgen. Denn übergeordnet verlaufen sowohl der DAX als auch der S&P 500 weiterhin im Abwärtstrend.