Auftakt mit Michael Ballack war ein großer Erfolg TOP Arbeitgeberkongress der FAIRFAMILY GmbH geht in Serie (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY veranstaltete am 24. Juni

ein Event mit ihren Kunden und Partnern zu den Themen Arbeitgeberattraktivität,

Arbeitgebermarketing, Mitarbeiter-Recruiting, -Bindung, -Motivation und

Unternehmensführung. Unter den Rednern an diesem Abend befand sich auch der

ehemalige Profifußballspieler Michael Ballack, der die Themen Leadership aus

Zeiten des Spitzensports, Führung, Motivation und den Umgang in

Stress-Situationen thematisierte. Mit dieser ersten Veranstaltung und dem großen

Erfolg geht der TOP Arbeitgeberkongress bald in die nächste Runde.



Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer: "Das Ziel des TOP Arbeitgeberkongress

war es, mittelständischen Unternehmen die Top-Arbeitgeber-Strategien

aufzuzeigen, um immer genügend qualifizierte Mitarbeiter zu finden, diese

schnellstmöglich in die Produktivität zu bringen und langfristig an das

Unternehmen zu binden. So können sich die Unternehmen in der heutigen Zeit als

Arbeitgeber von ihren Mitbewerbern abheben."