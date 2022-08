Trillium Gold ernennt Luke Norman zum Chairman

Vancouver, BC, Kanada - 22. August 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/ ) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Luke Norman mit sofortiger Wirkung zum Executive Chair des Board of Directors des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Norman, eine prominente Führungskraft im Bereich der Bergbaufinanzierung mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Wertsteigerung und des Risikokapitals im Edelmetallsektor, begann seine Karriere in den späten 1990er Jahren bei Canaccord Capital und wechselte in den darauffolgenden fünfundzwanzig Jahren über seine eigene Beratungsfirma in die private Investmentbranche. Als Mitbegründer von Gold Standard Ventures Corp., einem an der TSX und NYSE notierten Goldexplorer und -entwickler, und in jüngerer Zeit als Mitbegründer und Vorsitzender von U.S. Gold Corp., Vorsitzender von Silver One Resources und CEO von Leviathan Gold, Ltd.

Herr Norman ist seit Anfang 2020 ein bedeutender Investor bei Trillium Gold.

Russell Starr, President & CEO von Trillium Gold, erklärte: "Luke hat in der Bergbaubranche einen ausgezeichneten Ruf für seine vorbildliche Führung, seine Unternehmensführung und sein unerschütterliches Engagement für die Schaffung von Werten für die Aktionäre. Er hat sein persönliches Kapital in Trillium investiert und ist der Meinung, dass der Markt die Bewertung des Entdeckungspotenzials des Unternehmens bald erkennen wird, insbesondere da die großen Konzerne in einer wachsenden Weltklasse-Bergbauregion nach Aktiva in Bezirksgröße suchen.

Herr Starr ist von seiner Position als Interimsvorsitzender zurückgetreten und bleibt Präsident und CEO des Unternehmens.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr

Präsident & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

