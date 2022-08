"Makroökonomischer Gegenwind auf der ganzen Welt führte zu einer plötzlichen Verlangsamung der Verbrauchernachfrage" nach den Gaming-Produkten des Unternehmens, sagte Nvidia-Finanzchefin Colette Kress in einem Analysten-Call.

Die Grafikkarten des Chipgiganten werden nicht nur in PCs eingesetzt, sondern auch für das Krypto-Mining, das durch den Krypto-Crash weniger lukrativ geworden ist.

"Die Volatilität des Kryptowährungsmarktes - wie etwa der Rückgang der Kryptowährungspreise oder Änderungen der Verifizierungsmethoden für Transaktionen, einschließlich Proof of Work oder Proof of Stake - hat sich in der Vergangenheit auf die Nachfrage nach unseren Produkten und unsere Fähigkeit, diese genau einzuschätzen, ausgewirkt und kann sich auch in Zukunft auswirken", so Kress in einer Erklärung.

Und weiter: "Wir sind nicht in der Lage, das Ausmaß genau zu quantifizieren, in dem das reduzierte Mining von Kryptowährungen zum Rückgang der Gaming-Nachfrage beigetragen hat."

Für das laufende Quartal rechnet der wertvollste Chiphersteller der Welt nun mit einem Umsatz von 5,9 Milliarden US-Dollar, rund eine Milliarde weniger als von Analysten erwartet.

Die Prognose deutet darauf hin, dass die Flaute im Technologiesektor anhalten wird. Nach einem massiven Anstieg während der Covid-Pandemie bereitet sich die Chipindustrie auf einen besonders starken Abschwung vor. World Semiconductor Trade Statistics, eine gemeinnützige Organisation, die die Lieferungen der Chiphersteller verfolgt, hat ihre Prognose für dieses Jahr auf das schwächste Tempo seit 2019 gesenkt.

Die Aktie fiel nachbörslich um über 4,7 Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Titel 41 Prozent verloren und gehört damit zu den schlechtesten Werten im Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index.

Die NVIDIA Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -3,94 % auf 165,8EUR erreicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

