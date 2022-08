Jeder zweite Mitarbeitende sieht im aktuellen Unternehmen keine Zukunft für die eigene Karriere

Frankfurt (ots) - Weniger als die Hälfte der Mitarbeiter:innen glaubt, dass sie

ihr persönliches (49 Prozent) und karrieretechnisches (44 Prozent) Potenzial in

ihrem Unternehmen ausschöpfen können. Hinzukommt, dass nur 58 Prozent der

Beschäftigten finden, dass sich das Unternehmen für ihr Wohlbefinden

interessiert. In Europa hingegen sind es durchschnittlich 68 Prozent und

weltweit sogar 79 Prozent. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Thema Work-Life

Balance, mit welcher nur 63 Prozent der deutsche Mitarbeiter:innen zufrieden

sind, jedoch 66 Prozent und 72 Prozent im europäischen und weltweiten Vergleich.

Das geht aus der Benchmark-Datenbank von Mercer hervor, die sich auf die

Erkenntnisse von fast 100.000 Arbeitnehmer:innen aus über 80 Unternehmen in

Deutschland, 1,3 Millionen Arbeitnehmer:innen aus über 170 Unternehmen in Europa

und 7,7 Millionen Arbeitnehmer:innen aus über 600 Unternehmen weltweit stützt.



Faktoren wie Wohlbefinden und Karriereaussichten beeinflussen das

Mitarbeiterengagement enorm. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der

Vielzahl offener Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt sollten Unternehmen

daher diese Faktoren deutlich stärker in ihren Fokus zu rücken.